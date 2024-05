Die Voraussetzung ist klar: Spätestens 2045 soll der deutsche Verkehr klimaneutral sein. Verglichen wurden in der Studie dann drei Szenarien. Szenario eins lautet "weiter so", das heißt, alles läuft bis 2045 so weiter, wie es bislang gesetzlich geregelt und geplant ist. Szenario zwei setzt voraus, dass schon ab 2025 die Verkehrswende mit starkem Umbau und vielen Investitionen eingeleitet wird. Bei Szenario drei startet diese Wende erst 2030, also fünf Jahre später, kommt aber dennoch bis 2045 erfolgreich zum Ziel.