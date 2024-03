Aber wie konnte es dazu kommen? Eine Ursache ist die Bahnreform im Jahr 1994. Damals ging die Verantwortung für den Nahverkehr an die Länder, das Streckennetz wurde für private Betreiber geöffnet und die Deutsche Bahn AG entstand als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen im Eigentum des Bundes. Damit wurde der Fokus von der Daseinsvorsorge auf die Profitorientierung verlagert, sagen Verkehrsforscher wie Heiner Monheim: „Man wollte deutlich mehr Verkehr auf die Schiene bringen und man wollte das Ganze wirtschaftlicher machen, also den Zuschussbedarf deutlich verringern. Das Gegenteil ist eingetreten.“ Die meisten Ziele der Bahnreform seien nicht erfüllt worden, bilanziert Monheim. „Also wir haben außer im Nahverkehr keine großen Zuwächse und wir haben natürlich einen ganz extrem wachsenden Schuldenberg, der mit der falschen Investitionsstrategie zu tun hat.“

Auch der Kölner Engartner sieht das ähnlich. Es gebe einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Bahnreform, weil „man nicht ausreichend in das Schienennetz investiert hat. Wir sehen überall marode Streckennetze. Wir sehen vom Verfall bedrohte Bahnhofsgebäude. Also eine ganze Reihe von Negativentwicklungen und die sind dieser hohen Sparpolitik der Deutschen Bahn, die vor allem unter Hartmut Mehdorn als Bahnchef begonnen hat, geschuldet.“ Für den Forscher ist das Problem kaum aufzulösen: Die Bahn als Aktiengesellschaft sei der Gewinnorientierung unterworfen, grundgesetzlich sei sie aber der Gemeinwohlorientierung verpflichtet. Und die Verkehrspolitikerinnen und -politiker hätten wenig Interesse an langfristigen Projekten, um die Bahn zukunftsfähig zu machen, so Engartner. „Die amortisieren sich nicht innerhalb weniger Jahre, wie das die meisten Politiker gerne hätten, dass sich in ihrer Legislaturperiode schon Investitionen als Erfolg verbuchen lassen.“

Unter alle den Problemen, die der Bahn-Konzern hat, ist natürlich auch das mit dem Personal eines der drängendsten. Detlef Neuß von Pro Bahn sagt, dass es ausgesprochen schwierig sei, Fachkräfte zu finden – neben Lokführern und Zugbegleitern vor allem auch Eisenbahningenieure. „Das hat natürlich auch mit dem schlechten Image der Bahn zu tun“, so Neuß. „Man muss also das Image verbessern, man muss junge Leute animieren, diese Berufe zu ergreifen. Man ist ja auch gerade schon dabei, Lokführer auch als Quereinsteiger einzustellen oder auch Begleitpersonal, aber diese Leute wollen natürlich dann auch ordentlich bezahlt werden. Da, wo Personal knapp ist, ist Personal auch teuer.“ Deshalb könne er auch die Forderungen der Gewerkschaften EVG und GDL nachvollziehen, so Neuß.

Und dennoch sei das Ganze ein Dilemma: „Ich persönlich weiß halt im Moment leider selber nicht, wie das funktionieren soll. Wir haben jetzt schon zu wenig Personal und wenn die dann auch noch weniger arbeiten, dann wird es höchstens mit den Verspätungen und mit den Zugausfällen schlimmer.“ Am Ende müsse man vielleicht sogar Leistungen kürzen und das wäre fatal, denn das sei genau das Gegenteil von Verkehrswende, ergänzt der Pro Bahn-Sprecher. Die Bahn war übrigens einmal ein deutlich attraktiverer Arbeitgeber. Denn vor der Bahnreform waren viele Mitarbeiter verbeamtet – allen voran die Lokführer. Tarifverhandlungen gab es damals also keine für sie und Streik dementsprechend auch nicht.

Aber ist die Rolle rückwärts jetzt eine Lösung? Das dürfte wohl bezweifelt werden, aber wie die Bahn dennoch besser funktionieren könnte, zeigt der Blick in unsere Nachbarländer, in denen die Bahn sich im öffentlichen Eigentum befindet. Bahnexperte Engartner zeigt dabei ganz deutlich auf das Beispiel Schweiz. Dort fahre eine öffentlich verantwortete Bahn im Staatseigentum einen Rekord nach dem nächsten ein, was die Pünktlichkeitsquoten betrifft und was die Rentabilität der investierten Mittel angehe. „Trotz der topographisch ungünstigen Situation und der klimatischen Herausforderung schafft es die Schweiz immer noch, preiswerter Strecken zu bauen als sie es hierzulande schaffen und das hat mit Genehmigungsverfahren zu tun und einer hohen Priorisierung der Bahn“, bilanziert Engartner. Neben dem verlässlichen Angebot mache auch eine einfache Tarifstruktur das Bahnfahren in der Schweiz deutlich attraktiver.