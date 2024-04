37.000 Quadratkilometer tropischer Urwald-Verlust bedeutet, dass 2023 statistisch gesehen pro Minute Baumbestände in der Größe von zehn Fußballfeldern verschwunden sind. In Brasilien ging der Verlust 2023 den WRI-Daten zufolge zwar deutlich zurück. Jedoch ist das fünftgrößte Land der Erde auch dasjenige mit der größten Regenwaldfläche und hat immer noch den weltweit größten Waldschwund. Besonders stark schwanden die tropischen Wälder auf ihre Fläche gesehen dem WRI-Bericht zufolge in der Demokratischen Republik Kongo, in Bolivien und in Indonesien. Jenseits der Tropen war der Waldverlust in Kanada besonders stark. Dort wurden vor allem aufgrund riesiger Waldbrände 2023 fünfmal mehr Bäume vernichtet als 2022.