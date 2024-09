Umweltzonen, die in Deutschland seit 2008 in bestimmten Gebieten gelten und von denen es aktuell 37 Stück (eine in Sachsen und zwei in Sachsen-Anhalt) gibt, haben einer neuen Studie zufolge nicht nur positive Auswirkungen auf die Luftqualität, sondern verbessern auch die psychische Gesundheit. Forscher des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung haben gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) die Luftverschmutzung in den Arealen und die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen untersucht. Die Belastung durch Feinstaub und Stickstoffoxide sei in den Umweltzonen gesunken. Dies habe auch Auswirkungen auf die Psyche, sagte Johannes Brehm vom RWI: "Wir stellen fest, dass eine bessere Luftqualität in Großstädten auch die mentale Gesundheit erheblich verbessern kann."