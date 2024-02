Um den Einfluss der Luftverschmutzung von anderen Faktoren abzugrenzen, nutzten die Forschenden das meteorologische Phänomen der thermischen Inversion, auch bekannt als Inversionswetterlage. Dabei ist die Luft der oberen Schichten wärmer als die der unteren, Schadstoffe werden dadurch in Bodennähe gebunden. Das Ausmaß der Kontamination an sich bleibt gleich, nur sind die Menschen ihr durch die Konzentration weiter unten stärker ausgesetzt. Da die thermische Inversion nur kurzfristig auftritt, ist also der Einfluss der Luftverschmutzung auf die Psyche in diesen Zeitfenstern besonders hoch und kann damit als Faktor recht gut isoliert werden. "Damit können wir unserer Meinung nach erstmals die ursächliche Wirkung von Luft isolieren und den Einfluss von Umweltverschmutzung auf das Selbstmordrisiko nachweisen", so Tamma Carleton. Roger McIntyre, Psychiater an der Universität von Toronto bestätigt die Resultate. "Es ist eine gut gemachte Studie", so seine Einschätzung und die erste ihm bekannte Untersuchung, die einen Zusammenhang zwischen sinkender Selbstmordrate und verbesserter Luftqualität herstellt.

Verschmutzte Luft beeinträchtigt Körper und Seele

Die Folgen von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid sind für die körperliche Gesundheit bereits länger erforscht. Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen führen dadurch verursachte Atemwegsinfekte, Herz- und Gefäßkrankheiten und Lungenkrebs jedes Jahr zu schätzungsweise sieben Millionen vorzeitigen Todesfällen. Doch auch mit den Auswirkungen auf unsere Psyche befassen sich Forschende schon länger. So ist inzwischen nachgewiesen, dass eingeatmeter Feinstaub einerseits die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn bremst und sich in kleinsten Partikeln dort sogar ablagern kann. Eine Metaanalyse der Yale University, USA, belegte 2021 bereits, dass mit der Belastung durch Luftschadstoffe auch die Zahl der Suizide ansteigt. Eine weitere Studie aus Kanada bestätigte das im März 2023.

Ein kurzfristiger Anstieg von Stickstoffdioxid, Ozon, Feinstaub und der Temperatur reicht, um das Suizidrisiko zu erhöhen. Paul Villeneuve, Hirnforscher und Studienautor

Für seine in "Environmental Research" veröffentlichten Ergebnisse hatten Hirnforscher Paul Villeneuve und sein Team anhand einer nationalen kanadischen Datenbank analysiert, an welchen Orten im Land zwischen 2002 und 2015 sich wie viele Menschen das Leben genommen hatten. Insgesamt kamen sie auf mehr als 50 000 Fälle – im Mittel zehn am Tag, mit steigender Tendenz. Die jeweils nächstgelegenen Messstationen gaben Auskunft zur jeweiligen Belastung der Luft durch Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM2.5) und Ozon (O3) vor dem Suizid. Die Probanden dienten zugleich als ihre eigene Kontrollgruppe: Die Luftverschmutzung am Tag des Suizids wurde mit der eines gleichen Wochentags im selben Monat verglichen. Die mittlere Konzentration von Stickstoffdioxid lag bei 8,3 und von Ozon bei 23,7 milliardstel Teilen (parts per billion, ppb), und bei Feinstaub waren es 5,5 Mikrogramm pro Kubikmeter, was im Vergleich zu Deutschland niedrige Werte sind. "Ein kurzfristiger Anstieg von NO2, O3, PM2.5 und der Temperatur ist mit einem erhöhten Risiko für einen Suizid in Kanada verbunden", so das Fazit der Studienautoren.

Frauen stärker betroffen, auch die Temperatur spielt eine Rolle