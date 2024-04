Klimawandel Frühsommerliches Osterwochenende besiegelt wärmsten März aller Zeiten

Die Märzwärme war dabei ein deutschlandweites Phänomen. Auch in den meisten einzelnen Bundesländern war es der wärmste März aller Zeiten. Und wenn nicht, dann zumindest der Zweitwärmste. In Sachsen-Anhalt war der März 1938 mal ein wenig wärmer, und in einigen Ländern im Südwesten der Republik hat der März 2017 noch knapp die Nase vorn.