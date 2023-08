Betrachtet man die durchschnittlichen Jahresemissionen, sind die derzeitigen Ausstöße schon dreimal so hoch. Eine Abschwächung des Trends ist nicht in Sicht. "Wir haben die Emissionen von Waldbränden in ganz Kanada seit Anfang Mai drei Monate lang überwacht. In dieser Zeit sind sie fast kontinuierlich auf ein Niveau angestiegen, das bereits deutlich über den bisherigen jährlichen Gesamtemissionen von Bränden in Kanada in unserem Datensatz liegt", sagt Mark Parrington, leitender Wissenschaftler von CAMS. "Da die Brandemissionen aus den borealen Regionen [nördliche Ökozone mit Nadelwald und Waldtundra, Anm. d. Red.] in der Regel Ende Juli und Anfang August ihren Höhepunkt erreichen, werden die Gesamtemissionen wahrscheinlich noch einige Wochen weiter ansteigen, weshalb wir auch weiterhin genaue Beobachtungen anstellen werden."