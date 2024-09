Ein weiteres Messergebnis: Am 6. Juli 2023, mitten während des Südhalbkugel-Winters und damit eigentlich der kältesten Zeit in der Antarktis, maß das Lidar einen großen Warmlufteinbruch. Bei nur -2,3 Grad fiel ein Nieselregen, der eine etwa zwei Millimeter Schicht aus klarem Eis auf der Oberfläche formte. "Was hier in Mitteleuropa im Winter oft vorkommt, ist für die Antarktis während der dunklen Polarnacht sehr ungewöhnlich. Normalerweise liegen die Temperaturen an der Neumayer-Station III im Juli unter -30 Grad Celsius. Unsere Beobachtungen über Schelfeisen sind die ersten ihrer Art", sagte Radenz.