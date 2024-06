Der CO2-Preis belastet untere Einkommensgruppen jetzt schon stärker. Das hat Jan Weiß ausgerechnet, der sich beim Umweltbundesamt mit Grundsatzfragen des Emissionshandels beschäftigt. Haushalte mit höherem Einkommen hätten zwar höhere CO2-Kosten, weil sie mehr Auto fahren, größere Modelle haben und in größeren Wohnungen wohnen. Doch es zeige sich eine wesentlich höhere relative Belastung der unteren Einkommensgruppen. Bei den einkommensschwächsten zehn Prozent der Haushalte fließe 0,9 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens in den CO2-Preis, während dieser Anteil bei den Haushalten mit den höchsten Einkommen mit nur 0,3 Prozent deutlich geringer sei. Durch den erwarteten Preisanstieg würde sich die ungleiche Belastung weiter verschärfen, wenn nicht gegengesteuert wird.

Damit sich diese Schieflage im Zuge der CO2-Bepreisung nicht wiederholt, fordern Klimaschützende, dass das Geld an ärmere Haushalte schnell zurückgegeben wird. Dazu hat Jan Weiß mit einer Kollegin ein umfassendes Programm vorgelegt. Ein Instrument ist das sozial gestaffelte Klimageld. "Wir wollen das Geld, was wir als Staat aus der CO2-Bepreisung einnehmen, über ein Klimageld an untere und mittlere Einkommensgruppen zurückverteilen", so Weiß. "Untere Einkommen kriegen Klimageld, obere Einkommen kriegen gar kein Klimageld, weil sie sehr gut mit den höheren CO2-Preisen umgehen können. Weil sie im Zweifel schon eine Wärmepumpe im Haus und ein Elektroauto haben und gar keine CO2-Kosten mehr haben".