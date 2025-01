Der Magnetosphärenschweif und das Polarlichtoval

Ein Großteil des Sonnenwindes fliegt jedoch weiter am Magnetosphärenschweif entlang. Wie die Erde hat auch die Sonne ein eigenes Magnetfeld. Beim Ausströmen aus der Sonnenoberfläche nimmt der Sonnenwind dieses Magnetfeld mit und transportiert es durch das Sonnensystem, weshalb es auch interplanetares Magnetfeld (IMF) genannt wird. Die magnetische Richtung des IMF wechselt im Gegensatz zum Erdmagnetfeld ständig, innerhalb von Tagen oder sogar Stunden. Wenn der ankommende Sonnenwind wie das Magnetfeld der Erde nach Norden gerichtet ist, gelangen nicht viele Sonnenwindteilchen in die Erdatmosphäre. Ist das IMF jedoch entgegengesetzt zum Erdmagnetfeld nach Süden ausgerichtet, können sie sich besonders leicht verbinden. In diesem Fall verschmelzen die Magnetfeldlinien des Sonnenwindes mit den Magnetfeldlinien der Erde und besonders viele Sonnenwindteilchen können entlang der verschmolzenen Feldlinien auf der Nachtseite einströmen. Ändert sich die magnetische Richtung des Sonnenwindes, hört die Verbindung der Magnetfeldlinien wieder auf.

Bildrechte: ESA

Die eingeströmten Teilchen sammeln sich dann in der sogenannten Plasmaschicht. Aus diesem Reservoir stammen die Sonnenwindteilchen, die das Polarlicht auslösen. Sobald eine gewisse Dichte erreicht ist, werden die Teilchen entlang der magnetischen Feldlinien erdwärts in Richtung des nördlichen und südlichen Pols der Erde geschleudert. Die Feldlinien aus der Plasmaschicht treffen die Erde aber nicht direkt an den magnetischen Polen. Vielmehr münden sie in der Erdoberfläche in zwei Ovalen. Das sind circa 200 bis 1.000 Kilometer breite, ringförmige Bereiche rund um die magnetischen Pole.