Eine wenig überraschende Konsequenz ist erst einmal, mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Männer in die Care-Arbeit zu bekommen. Doch die Probleme sind weitläufig, die Lösungsansätze ebenso. Sexismus am Arbeitsplatz muss eisern bestraft, Rollenbilder schon in den Kindergärten aufgebrochen werden – etwa durch männliches Personal. Es braucht gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und mehr Elternzeit für die Väter. Klingt nicht neu? Wirklich angepackt wird aber zu wenig.

In Norwegen gibt es viele dieser Dinge bereits: Väter haben einen mindestens dreimonatigen Pflichtteil in der Elternzeit, den sie allein mit Kind zu Hause bleiben, Frauen haben während der Arbeit stillfrei und arbeiten zu fast gleichen Teilen in Führungspositionen wie Männer. Und Kinder erfahren dadurch von klein auf, dass beide Eltern beides machen, auch wenn dadurch die Belastung für die Frauen in Norwegen steigt. Trotzdem: Der positive Effekt für die Gesellschaft ist da, ermöglicht durch politische Maßnahmen, etwa die Frauenquote, deren Nichteinhaltung in Norwegen hart bestraft wird. Braucht es so etwas also auch in Deutschland?