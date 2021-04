Jede einzelne Ameise, die abrutscht, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit anhalten und so Teil des Gerüsts werden. Je größer das Gebilde, desto weniger Ameisen rutschen ab. So wachsen die Gerüste sehr schnell und wachsen bis zur benötigten Größe an. Die Formation beruht also auf individuellen Fehlerkorrekturen.

Matthew Lutz, Verhaltensbiologe