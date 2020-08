Vielleicht möchten Sie sich aus einer Laune heraus mal gern in den Sessel Ihrer Chefin oder Ihres Chefs setzen. Oder der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Vielleicht auch in den der Bundeskanzlerin? Sie hätten einen guten Grund: Zumindest bei Ameisen scheint dieser Perspektivwechsel gesundheitsfördernd zu sein.

Kann hüpfen und kann Königin

Genauer gesagt: Die Indische Sprungameise (Harpegnathos Saltator) macht das so. Diese Art ist unter den Ameisenarten ohnehin höchst auffällig. Erstmal: Sie kann hüpfen, ein paar Zentimeter weit, deswegen heißt sie auch so. Außerdem sind ihre Kolonien klein und die sozialen Unterschiede zwischen arbeitenden Tieren und Königinnen nicht so groß. Das führt zu einem weiteren bemerkenswerten Verhalten: Neue Kolonien werden durch Königinnen gegründet, aber wenn die altern, können einige Arbeiterinnen das Kolonieoberhaupt ersetzen. Denn auch die sozial untergeordneten Bewohnerinnen sind in der Lage, sich zu paaren und Eier zu legen. Biologen nennen sie Gamergates, mehrere von ihnen ersetzen bei Bedarf eine Königin. Schon mal das Gehirn einer Ameise gesehen? So zumindest sieht eine Sektion des Gehirn der Indischen Sprungameise aus (künstlerische Darstellung). Bildrechte: Roberto Bonasio

Das ist in etwa so, als würden Sie und ihre besten Freunde im Rathaus Platz nehmen, weil die Bürgermeisterin schon etwas sehr lange im Dienst war. Für diese Aktion gibt es sogar noch Rückhalt in der Bevölkerung. Nicht nur bei einer etablierten Königin, sondern auch bei aktiven Gamergates sorgen andere Arbeiterinnen dafür, dass nicht einfach irgendwelche neuen Arbeiterinnen Eier legen und eliminieren die Eier, wenn es Nicht-Eier-Autorisierte trotzdem probieren.

Veränderungen in den Gehirnzellen beobachtet