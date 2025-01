Buch des Monats Juli "Das Ameisenkollektiv" von Armin Schieb

Das Buch in einem Satz: Ein eindrucksvoller Ausflug in eine faszinierende und fremde Welt.

Darum geht’s: Ameisen gehören zu den wirklich beeindruckenden Lebewesen. Sie sind gut organisiert, haben große Bedeutung für die Umwelt und benötigen unseren Schutz. In diesem Buch wird die Waldameise auf faszinierende Art und Weise vorgestellt. Der Untertitel des Buches gibt die Komplexität vor: Es geht um die Entstehung und Organisation eines Waldameisenvolks. Vom Körperbau über die Gründung und die Architektur eines Nests bis hin zu Feinden, der Entstehung von Ameisenstraßen oder der Orientierung der Insekten, reichen die vielfältigen Informationen, die hier geliefert werden. Besonders faszinierend sind die großformatigen 3D-Illustrationen, die den Leser förmlich ins Buch hineinsaugen. Alles in allem ist es ein spektakuläres Naturbuch, das mit seinem Detailreichtum viele Antworten auf Fragen zum Thema "Waldameisen" bietet. Das Buch lädt zu einer prächtigen Entdeckungsreise in eine uns fremde Welt.