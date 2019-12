Bei der Mobilität beeinflusst maßgeblich die Entfernung zu den Auswärtsspielen, wieviel Kohlenstoffdioxid ein Fan produziert. Die Anhänger von Bundesligist RB Leipzig etwa mussten in der Saison 2018/19 im Schnitt 406 Kilometer zurücklegen - deutlich mehr beispielsweise als die Fans von Eintracht Frankfurt (289 km) oder Mainz 05 (308), da im Rhein-Main-Gebiet sowie im nahen Nordrhein-Westfalen noch diverse andere Bundesliga-Vereine beheimatet sind. Einige Erstligisten versuchen nun, dem entgegenzuwirken. Besonders weit sind nach eigenen Angaben die Mainzer, die sich bereits seit 2010 als klimaneutraler Verein bezeichnen. Die Rheinhessen verbauten beim Neubau ihrer Arena 2011 eine der damals größten Solardach-Anlagen auf Fußballstadien in Deutschland. Dazu fördert der Verein die Anreise der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nachgezogen hat in diesem Jahr die TSG Hoffenheim . Der Klub aus dem Kraichgau ist als bislang einziger Sportverein Mitglied der im Herbst 2018 vom Entwicklungshilfe-Ministerium gestarteten Allianz für Entwicklung und Klima. Dabei wurden etwa in Uganda auf einer Fläche von 10.000 Hektar acht Millionen Bäume gepflanzt.

Fußballspiele müssen oft von Hundertschaften der Polizei abgesichert werden. Bildrechte: dpa

Was die Klimaberater allerdings noch gar nicht eingerechnet haben, sind CO2-Emissionen, die durch Polizeieinsätze entstehen. Allein in der Saison 2018/2019 waren das 1,7 Millionen Einsatzstunden. Bei Risikospielen können bis 1.000 Polizisten am Stadion eingesetzt werden.



Und Fußballspieler und -fans sind natürlich nicht die einzigen, die mit Großveranstaltungen einen gewaltigen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Musikfestivals kennen das Problem ebenfalls, denn sie verursachen ähnlich große Emissionen. Auch dabei, so die Greenmusicinitiative, fallen allein 40 Prozent bei der An- und Abreise an.