Inventur im Wald Wie viele Bäume hat Deutschland?

90 Milliarden Bäume, das klingt gewaltig. Ob es wirklich so viele in Deutschland gibt, weiß allerdings niemand genau. Die Zahl ist ein Schätzwert. Was wir allerdings aus der letzten Inventur wissen, ist dies: 11,4 Millionen Hektar Waldfläche gibt es in Deutschland. Das sind immerhin 32 Prozent der Fläche des Landes. 95 Prozent dieser Fläche (10,9 Millionen Hektar) sind "Holzboden". Mit anderen Worten: Dort wachsen Bäume. Der Rest der Fläche (Nichtholzboden) befindet sich zwar im Wald, gehört aber den Wanderwegen, Wildwiesen oder Holzlagerplätzen.