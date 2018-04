Dass Wale singen, wissen wir, seit die amerikanischen Zoologen Roger Payne und Scott McVay ab 1967 Buckelwale belauschten. Die erste Platte mit Walgesängen erschien 1970, ein Jahr später das wissenschaftliche Werk dazu. Seither hören wir die Walgesänge überall. Sie wurden in Songs verarbeitet (z.B. im Projekt Deep Voices 1975) oder in Filmen (legendär „Star Trek IV: Zurück in die Vergangenheit“) und sollen helfen, uns zu mehr Umweltschutz zu inspirieren, wie beim Walsong-Projekt .

Die Forschungen der Ozeanographin Kate Stafford von der University of Washington/USA könnten helfen, diese Inspiration zu stärken. Sie hat von 2010 bis 2014 den Gesang der Grönlandwale in der Farmstraße östlich von Grönland untersucht und Erstaunliches entdeckt.

Die Ergebnisse haben Stafford und Kollegen vom Norwegischen Polarinstitut Tromsø und der University of Oslo/Natural History Museum jetzt in Biology Letters, dem Journal der United Kingdom’s Royal Society, veröffentlicht. Ganz unwissenschaftlich würde sie sie so zusammenfassen: “Wenn die Songs der Buckelwale Klassik sind, dann sind Grönlandwale Jazz.“ Insgesamt 184 verschiedene Songs konnten die Forscher ausmachen. Sie verglichen sie deshalb sogar mit den nur in Nordamerika lebenden Singvögeln wie den Kuh- oder Lerchenstärlingen. Doch noch wichtiger war die Erkenntnis: Die Vielfalt der Lieder und musikalischen Phrasen unterscheidet die Tiere deutlich von den Buckelwalen.