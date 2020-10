Die Felder sind abgeerntet. Wer als Feldhamster Glück hat und auf einem nagerfreundlichen Feld haust, kann sich jetzt genüsslich zur Winterruhe unter die Erde zurückziehen und von dem zehren, was er in der warmen Zeit zusammengehamstert hat.

Denn die Zeit von Oktober bis April verbringen die emsigen Tunnelgräber in ihren unterirdischen Bauen, gut einen Meter tief im Boden. Hier, in ihren Gängen und Höhlen, sind sie sicher vor ihren zahlreichen Fressfeinden: Fuchs, Marder, Wiesel und Greifvögel. Denn sind die Felder kahl, fehlt den Nagern auch die Deckung vor ihren Beutejägern.

Wachen sie im Winter nach mehrtägigen Schlafperioden auf, stärken sie sich an ihren Vorräten aus Getreidekörnern, die sie zuvor gesammelt und in speziellen Kammern aufbewahrt haben. Nach einer Futterpause wird weitergeschlafen.

Reicht der Vorrat über den Winter? Hochtechnisierte Erntemethoden lassen kaum ein Körnchen für die Nager auf dem Feld zurück.

Zwei bis vier Kilo Getreide verputzt so ein Nager über den Winter verteilt. In der anderen Jahreshälfte knabbern die Feldhamster an Kohlblättern, fressen Rüben und Hülsenfrüchte oder tun sich im Frühjahr an der frischen Getreide-Aussaat gütlich. Sie verputzen aber auch Klee, Wildkräuter und Käfer bzw. Regenwürmer. Ihre Grabungsaktivitäten machen den Boden fruchtbar und lockern ihn auf. "Bioturbation" nennen das die Fachleute.