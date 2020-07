Beispiele für ungewollte Verluste gebe es viele, erklärt der Professor für terrestrische Ökologie von der TU München: "Angefangen von den großen Glasflächen oder Glas am Balkon, wo die Vögel sterben oder Kellerschächte, wo die Eidechsen reinfallen oder das Fehlen von Nahrung oder das Wegräumen von Überwinterungsstrukturen: Das passiert ja alles nicht mit dem Ziel Tiere zu vernichten, sondern das passiert, weil man sich nicht bewusst ist, was man macht. Und deswegen: Wenn wir Tiere in der Stadt haben möchten, müssen wir uns damit beschäftigen was sie benötigen."

Der urbane Raum für Mensch und Tier

Aus Nichtwissen soll Wissen werden, und aus dem Wissen eine Praxis um tierisches Leben zu fördern. Dieser Appell richtet sich an alle Städter: Hausbesitzerinnen und Mieter können Gärten als Lebensräume gestalten, Architekten können Gebäude mit Nischen für Tiere entwickeln, Stadtplanerinnen und Verwaltungsbeamte können den urbanen Raum als gemeinsamen Ort für Mensch und Tier entwerfen. "In den Professionen ist dieses Wissen noch nicht so vorhanden. Niemand der ein Haus baut, geht als Erstes zum örtlichen Vogelschutzverband und sagt: Wie muss ich mein Haus gestalten, damit eine Amsel vorkommen kann? Er geht zum Landschaftsbauer und zum Architekten und das sind die Professionen, auf die wir zielen", sagt Wolfgang Weisser.

Wie muss ich mein Haus gestalten, damit eine Amsel vorkommen kann? Wolfgang Weisser

Der Spatz. Wenn der brütet, will er alles in 50 bis 100 Meter Umkreis haben. Bildrechte: imago/Oliver Willikonsky Insekten reichen häufig schon kleine Strukturen wie Blühstreifen oder Kletterpflanzen. Diese müssen sich aber durch die ganze Stadt ziehen – man spricht hier von der Vernetzung der Lebensräume. Je mehr Insekten es in einer Stadt gibt, desto mehr Vögel und andere Tiere sind wahrscheinlich unterwegs. Auch die geben sich häufig mit wenig zufrieden, Beispiel: der Spatz: "Der Spatz ist eben auch ein sehr schreckhafter Vogel. Wenn der brütet, will er alles in 50 bis 100 Meter Umkreis haben, er möchte unter anderem auch ein Wasserbad und ein Sandbad, wo er sich pudern kann. Das kann man in der Planung ganz einfach schaffen. Ein Sandbad können sie unter einem Baum haben. Können sie natürlich auch auf einem Flachdach oben extra designen. Der Spatz ist eigentlich bei uns so das typische Beispiel dafür, dass die Gestalter ihre ganze Kreativität ausleben können" so Weisser.

Wildnis in der Stadt zulassen. Bildrechte: MDR Pflanzen und Tieren mehr Raum in der Stadt zu geben, hilft nicht nur der bedrohten Artenvielfalt. Auch wir Menschen profitieren von der urbanen Flora und Fauna, erklärt die Biologin Aletta Bonn vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig: "Hier gibt es Forschungen, die zeigen, dass gerade in Krisenzeiten Natur auf vielerlei Arten therapeutisch wirken kann. In der Natur zu sein, kann Stress reduzieren und auch dazu führen, dass wir uns glücklicher ausgeglichener und weniger traurig fühlen. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine naturnahe Umgebung mit größerer Vielfalt von Vögeln zum Beispiel eine Verminderung von Stress bewirkt. Gerade jetzt, wo wir eventuell auch viel mehr Urlaub auf Balkonien machen müssen, wird Stadtnatur natürlich sehr sehr wichtig." Schnelle Erreichbarkeit von Stadtgrün wirkt sich auch positiv auf die Lebenserwartung aus.

In der Natur zu sein, kann Stress reduzieren und auch dazu führen, dass wir uns glücklicher ausgeglichener und weniger traurig fühlen. Aletta Bonn, Biologin, UFZ