Filamente sind Ansammlungen von Materie oder Gasströmen, die in einer unregelmäßigen Wabenstruktur angeordnet sind. Zwischen diesen Strukturen liegen Hohlräume. Die großen Filamente in dieser Grafik bestehen größtenteils aus dunkler Materie, die sich im Raum zwischen den Galaxien befindet. Deshalb dient das Bild nur als Beispiel. Bekannt ist es unter dem Namen "cosmic web", bzw. "kosmisches Netz". Bildrechte: NASA, ESA, and E. Hallman (University of Colorado, Boulder)