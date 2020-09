Bildrechte: NASA / ESA / A. Simon (Goddard Space Flight Center) / M. H. Wong (University of California, Berkeley) / OPAL

Das neueste Bild von Jupiter, das am 25. August 2020 vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA/ESA aufgenommen wurde. Es zeigt auch Jupiters eisigen Mond Europa.

Der fünfte Planet unseres Sonnensystems hat einen Durchmesser von fast 140.000 Kilometern und ist somit der größte und gerade an jedem Abend im Süden nach Sonnenunterg gut zu sehen. Die Erde ist mit ihren 12.742 Kilometern dagegen ein wahrer Zwerg.

Das Weltraum-Teleskop Hubble hat diesen Riesen im Blick, während es in einer Höhe von 615 Kilometern um die Erde fliegt. Die Internationale Raumstation ISS befindet sich zum Vergleich in zirka 400 Kilometern Höhe. Als Hubble sein Bild am 28. August 2020 schoss, war der Jupiter 653 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.