Bisher waren für die vergangenen 500 Millionen Jahre fünf große Massenaussterben bekannt. Nun kommt noch ein sechstes dazu und dies hatte massive Auswirkungen. Denn es schuf die Grundlagen für den Aufstieg der Dinosaurier, die über fast 200 Millionen Jahre die Erde beherrschten. Dies schreibt ein Team von 17 Wissenschaftlern, das von Jacopo Dal Corso von der China University of Geosciences in Wuhan geleitet wurde, in der Fachzeitschrift "Science Advances".