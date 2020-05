Sternbild Auriga ist für Astronomen auch wegen seiner Nebel interessant. Hier der Spinnennebel, Teil des Nebels "Die Spinne und die Fliege". Eine Region, in der neue Sterne entstehen, wie in diesem Infrarotbild des Spitzer-Weltraumteleskops der NASA und des Two Micron All Sky Survey (2MASS) zu sehen ist. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/2MASS