Im Sportpalast Tscheljabinsk und vielen anderen Gebäuden brachen Fenster durch die Druckwelle des Einschlags, Werkhallen wurden schwer beschädigt, viele Menschen verletzt, noch heute kann man Bilder davon im Internet ansehen. Und nun nähert sich wieder ein richtiger Brocken der Erde: 1997 BQ – seine Ausmaße werden auf 670 bis 1.500 Meter geschätzt. Passend zu Himmelfahrt wird er daher auch "Papa-Asteroid" genannt. Er ist der letzte größere Asteroid im Mai, der sich der Erde nähert.

Keine Asteroiden, die uns Sorgen machen müssen

Nah ist in diesem Fall allerdings relativ. Sergei Klioner vom Lohrmann-Observatorium der TU Dresden sagt: "Er wird etwa sechs Millionen Kilometer entfernt bleiben, nah genug, dass wir ihn beobachten können. Er ist aber 100 Mal lichtschwächer, als das, was wir mit bloßem Auge sehen können." Es braucht also Himmelfahrt niemand konzentriert in den Himmel schauen, um den Papa-Asteroiden zu erkennen.

Und Angst oder Endzeitgebete sind auch nicht angebracht, genau so wenig wie knallige Überschriften, die die Apokalypse beschwören. Astronomen schmunzeln da eher. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns einer wirklich trifft, ist nämlich sehr gering, das erklärt nochmal Paul Chodas vom NASA Zentrum für erdnahe Objekte, wo alle auch nur metergroßen Brocken beobachtet werden. Und deren Bahnen können wir auf Jahre im Voraus berechnen. "Der nächste Asteroideneinschlag könnte so in etwa 200 Jahren auf die Erde kommen", so Chodas, "und da haben wir wohl jetzt genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Aber auch dann ist ein Einschlag noch sehr unwahrscheinlich."

Wir haben gerade keinen Asteroiden auf unserer Liste, der uns ernsthaft Sorgen bereitet. Paul Chodas, NASA NEO Programm

NASA will Asteroiden abfangen