Satelliten sind aus der modernen Welt kaum wegzudenken. Man denke nur an Navigation oder Wetterdaten. Doch es werden immer mehr. Für Furore sorgte zuletzt das private Raumfahrtunternehmen SpaceX: Die Starlink-Satelliten waren als vorbeifliegende Leuchtpunkte am Nachthimmel zu sehen. Wie eine Perlenkette huschten die zukünftigen Internetlieferanten auch über Mitteldeutschland. Und die nächsten 60 Satelliten sollen am Montag (17.02.2020) mit einer Falcon 9-Raktete ins All geschossen werden.