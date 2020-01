Ohne baldigen massiven Regen drohen 2020 regional erneut Missernten, warnen Experten vom Deutschen Wetterdienst DWD). Denn der ein oder andere Schauer am Wochenende oder in der Woche ersetzt nicht das, was die Böden in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Ostbayern dringend brauchen: Langanhaltende und großflächige Niederschläge, die den Boden tief gehend wässern. Denn in diesen Regionen ist das Defizit aus den extremen Trockenperioden 2018/2019 sogar in 1,80 Meter Tiefe noch lange nicht ausgeglichen. Regional fehlt dem DWD zufolge zusammengerechnet so viel Regen, wie sonst in einem Jahr fällt.

Links: Niederschläge, helle Farben kaum, dunkle Färbung starke Niederschläge. Rechts: Zunehmende Trockenheit von gelb nach rot aufsteigend Bildrechte: MDR/ DWD