Von einer vorher flachen Scheibe ist nach der Umwandlung eine Kugel geworden. Die Funktionen können besonders für Grafiker und Künstler interessant sein. Mit dem CGI Moon Kit kann eine Geschichte mit Hilfe der LRP-Daten erzählt werden oder es kann dabei helfen Konzepte zu veranschaulichen, so Ernie Wright, der als wissenschaftlicher Grafiker für die NASA das Online Moon-Kit entworfen hat. Doch ohne ein entsprechendes Programm kommen User nicht in den Genuss der 3D-Kugel.

Earth’s Moon wird von NASA Science angeboten und stellt umfangreiche Informationen über den Mond zusammen. Dazu gehören der Aufbau des Erdtrabanten, seine Mondphasen oder auch die bisherigen internationalen Missionen. Das Highlight der Seite dürfte die 3D animierte Mondkarte sein. Sie lässt sich drehen und wenden und hat einige Hotspots aufgelistet, die per Klick weitergehende Informationen liefern.

ACT Quickmap bietet die Option, den Stand verschiedener Aufklärungsmissionen abzurufen. So lassen sich geologische Karten darstellen oder Stellen einzeichnen, von denen Satelliten Fotoausschnitte aufgenommen haben. Die verschiedenen Layer lassen sich kombinieren und nach Belieben ein- und ausschalten. Neben den statischen Aufnahmen, in die man tiefenscharf hinein zoomen kann, gibt es einen Lunar Globe – einen 3D-Globus vom Mond. Dieser lässt sich drehen und zoomen. Darüber hinaus hat sich diese Seite zur Aufgabe gemacht, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Ein bisschen anders sieht es da bei den alternativen von Google aus. Diese sind zwar nicht immer auf dem neusten Stand, dennoch eine einfache und leicht verständliche Lösung. Bei Google Moon gibt es weniger Funktionen und es wird keine dreidimensionale Mondkarte zur Verfügung gestellt. Die vorhandenen Optionen sind dafür selbsterklärend. Das Tool lässt sich ähnlich wie StreetView bedienen. Neben der Standardkarte lässt sich eine farbliche Höhenkarte aktivieren. Darüber hinaus lassen sich die Apollo-Missionen in die Standardkarte einblenden. Über den Button Charts lassen sich geologische und topografische Karten, wie aus einem Schulbuch stammend, einblenden.

Mit der App Google Earth Pro lässt sich nicht nur die Erde erkunden. Wenn auf das Saturn-Icon in der oberen Leiste des Programmes geklickt wird, zeigen sich drei weitere Optionen auf: Himmel, Mars und Mond. Der Himmel zeigt das Universum mit seinen Galaxien. Bei den Punkten Mars und Mond lassen sich beide Himmelskörper in gekonnter Google Earth Manier betrachten und bereisen. Zwar sind die Aufnahmen nicht so aktuell wie bei der Alternative von ACT QuickMap, dafür ist das Programm sofort geladen. Ohne eine gute Internetverbindung kann es bei den anderen Varianten zu Verzögerungen beim Seitenaufbau kommen.