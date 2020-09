Um das Fortbestehen der Pangolin zu sichern, versucht sich der Leipziger Zoo in der Züchtung der Tiere. Seit nunmehr 13 Jahren werden die Tiere in Leipzig gehalten, als einzigem Zoo in Europa. Bereits mehrfach hat MDR Wissen darüber berichtet und auch Elefant, Tiger & Co. dreht regelmäßig bei den Pangolinen. Anfangs hatte der Zoo zwei der Tiere, die unter dem Elefantenhaus angesiedelt sind. Zwei wurden dann 2016 aus dem Zoo von Taipeh eingeflogen. Doch die Paarung verläuft schleppend. Zwar gab es einige Versuche, doch diese sind erfolglos geblieben. Eines der Tiere ist mittlerweile gestorben, wie der Zoo auf Nachfrage mitteilte. Bei einer Lebenserwartung von ca. elf Jahren nicht ungewöhnlich.