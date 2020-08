Plastikmüll im Meer Schwimmende Müllschlucker können das Problem nicht lösen

Die Studie ist unter dem Titel "The long-term legacy of plastic mass production" in Science of the Total Environment erschienen. Daran beteiigt waren neben dem Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen und der Jacobs University auch Forschende vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, der University of Exeter in England sowie von der NGO "Making Oceans Plastic Free".