Von wegen, Einzelgänger! Eigentlich sind Seeleoparden dafür bekannt, dass sie ihren Artgenossen gegenüber nicht besonders tolerant sind. Jetzt hat ein Filmteam der Doku-Serie "Our Planet" zufällig eine Gruppe Seeleoparden gefilmt, die ihr Mahl gemeinschaftlich einnahmen. Ungefähr 36 Exemplare machten sich demnach über eine Pinguinkolonie in der Nähe der Insel Südgeorgien im Südpolarmeer her. Die Filmaufnahmen zeigen unter anderem wie zwei Seeleoparden gemeinsam einen Pinguinkadaver vertilgen.

Forscher waren bisher immer davon ausgegangen, dass Seeleoparden Einzelgänger sind. Um so überraschender und widersprüchlich ist daher das gemeinsame Fressen. Bekannt dagegen ist, dass die Seeleoparden in Gebieten mit reichlich Beute nebeneinander jagen. Auch das konnte nun erstmals mittels einer Drohne auf Video festgehalten werden.

Die einzigartigen Aufnahmen wurden von Wissenschaftlern aus England, Australien und den Falklandinseln analysiert. Die jetzt veröffentlichte Studie erschien im Fachblatt " Polar Biology ", die den Studienleiter James Robbins von der Universität Plymoth in Großbritannien so zitiert:

Die Forscher merken an, dass den Seeleoparden möglicherweise zu Unrecht ein schlechter Ruf vorauseilt: "Seeleoparden werden oft als Bösewichte dargestellt. Sie jagen flauschige Pinguine in 'Happy Feet' und verursachen Furcht und Schrecken in der Antarktis. In Wirklichkeit ist wenig über diese rätselhaften Kreaturen bekannt. Diese Beobachtungen liefern wichtige Erkenntnisse über ihr Verhalten und soziale Interaktionen", führt Robbins aus.