Wenn es diese Treibstoffe heute schon gäbe, würden wir vielleicht nicht ganz so viel über Elektroautos reden: Synthetische Kraftstoffe, die man klimaneutral aus CO2 ( davon haben wir mehr als genug ) und grünem Strom ( auch der ist sicher verfügbar ) erzeugen kann. Deren Verbrennung geschieht weitgehend ohne Ruß und Emissionen und ist dank der Herstellung mit Biomasse oder regenerativen Energien klimafreundlich bis nahezu CO2-neutral, so das Bundesforschungsministerium.

Noch gibt es diese synthetischen Kraftstoffe, die die Bundesregierung als "wichtigen Teil der Energiewende" betrachtet, die jedoch von ihren Beratern als noch zu teuer angesehen wird, aber nicht an der Tankstelle. Ein Forschungsprojekt aus Mitteldeutschland will das ändern. Die TU Bergakademie Freiberg und das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle (IMWS) haben sich dazu mit verschiedenen Partnern zusammengeschlossen.

Ziel ist es, die Herstellung solcher Kraftstoffe in den kommenden zwei Jahren zur Marktreife zu bringen. Darauf einigten sich die insgesamt sieben Projektpartner zum Start ihres gemeinsamen Projekts "InnoSynfuels". "Das Ziel, das sich das Projektkonsortium gesteckt hat, ist sehr ehrgeizig", sagt Prof. Dr.-Ing. Bernd Meyer, Direktor des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (IEC) der TU Bergakademie Freiberg. "Doch nur durch solche Projekte kann die Energiewende gelingen. Ich freue mich, dass sich so viele Partner zusammengeschlossen haben, um für Sektoren die zwingend flüssige Kraftstoffe benötigen synthetische CO2-neutrale Kraftstoffe herzustellen."

Die Projektidee ist aus der Fraunhofer Initiative progressLausitz heraus entstanden und soll den Strukturwandel unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Sie zielt auf nachhaltige Zukunftsentwicklung und Wirtschaftsansiedlungen in der Lausitz und knüpft an die wirtschaftlichen und strukturellen Stärken der Region an.