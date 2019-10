Viele Turteltauben haben zwei Beine und kein Gefieder und sind auch nicht vom Aussterben bedroht: Frischverliebte gibt es im Gegensatz zu gefiederten Turteltauben wie Sand am Meer. Wer richtige Turteltauben sehen will, hat es schwer – es gibt nämlich immer weniger von ihrer Art. Sie stehen auf der weltweiten roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Umweltschützer haben sie deshalb zum "Vogel des Jahres" 2020 gekürt, um auf die desolate Lebenssituation der Vögel aufmerksam zu machen. Dem Naturschutzbund Nabu zufolge hat sich der Bestand seit 1980 extrem verringert - 90 Prozent der Vögel sind seither verschwunden. Konkret bedeutet das, in Deutschland brüten gerade noch zwischen 12.500 bis 22.000 Paare.