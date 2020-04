Ein weiterer Grund für die Superrotation sind zwei thermische Wellen. In Nord-Süd-Richtung (meridionale Strömung) verlaufen diese langsamer. Doch entlang der Tag-Nacht-Seite wird der Wärmeaustausch viel schneller vorangetrieben. Darüber hinaus drücken diese meridionalen Ströme, die von den Polen kommen, die zonale Zirkulation zusammen. Diese bewegt sich entlang des Äquators. Beide Ströme sind aneinander gekoppelt und halten sich gegenseitig am Leben.

Javier Peralta, einer der beteiligten Forscher, vermutet, dass sich die Windgeschwindigkeit je nach Oberfläche ebenfalls verändert. Grund dafür können Gebirgswellen und Reibungswiderstände sein. Da die oberen Wolkenschichten den größten Teil der Sonnenenergie aufnehmen, ist die atmosphärische Superrotation in den oberen Schichten schneller als in Bodennähe.

Veröffentlicht wurden die Projektdaten in der Studie "How waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus’ atmosphere“ im Science-Magazin.