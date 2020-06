Niederschläge sollen weltweit zunehmen. Trotzdem könnte sich die Wasserknappheit in bestimmten Regionen noch verschärfen. Bildrechte: dpa

Regen ist nicht das Problem

Wasserknappheit und damit mangelnde Hygiene werden in Zukunft die Klimakrise weiter verschärfen, mahnt die Unesco. Dürre, Dürre, Dürre, warnen Landwirte, Waldbesitzer, Umweltschützer und Klimaforscher - auch in Mitteldeutschland regelmäßig. Doch Regen ist nicht das Problem. Das haben US-Wissenschaftler jetzt herausgefunden. In einer Studie untersuchten sie, wie sich Niederschlag und Verdunstung verändern und auf den globalen Wasserhaushalt auswirken. Dafür analysierten die Wissenschaftler Klimadaten aus der Gegenwart und errechneten Modelle für die Zukunft. Die Ergebnisse sind jetzt in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht worden.

Verfügbarkeit von Wasser wirkt sich auf Gesellschaft und Ökosysteme aus

Niederschläge und Verdunstung bestimmen den Wasserhaushalt und damit viele Aspekte des Lebens. "Die Verfügbarkeit von Wasser wirkt sich auf die Gesellschaft und die Ökosysteme aus", schreiben die Forscher in ihrem Artikel.

Klimasimulation: Mehr Niederschläge mit größeren Schwankungen führen dazu, dass die Regenzeit immer nasser und die Trockenzeit immer trockner wird. Bildrechte: NGoutam Konapala, Ashok K. Mishra, Yoshihide Wada & Michael E. Mann

Erde wurde in neun Landregionen unterteilt

Ziel der Studie war die weltweite Untersuchung der hydroklimatischen Bedingungen und deren Auswirkungen auf die einzelnen Regionen. Dafür unterteilten die Wissenschaftler die Landregionen der Erde in neun Bereiche und verglichen die Niederschläge (Durchschnittmenge und Zeit) und Verdunstungen aus dem späten 20. Jahrhundert (1970-2000) mit simulierten Daten aus den zukünftigen Jahren (2070 bis 2100).

Das Projekt CMIP5 Das Projekt CMIP5 der internationalen Klimamodellierungsgemeinschaft gilt als Modell für die Vergleiche von standardisierten Klimasimulationen. Es wurde auch bei der Erstellung des Weltklimaberichts verwendet. Das Nachfolgemodell heißt CMIP6.

Nicht weniger, sondern mehr Niederschläge weltweit

Das Ergebnis der Analyse ist erstaunlich: Nach den Klimasimulationen der Forscher werden die Niederschläge in allen Gebieten der Welt steigen - mehr als in bisherigen Studien angenommen. Parallel dazu steigt laut der Berechnungen auch die jährliche Verdunstung in allen Gebieten. Mehr Regen im Regenwald. Hinzu kommt: Die Regenzeiten werden weltweit immer nasser, die Trockenzeit immer trockner. Bildrechte: imago images / blickwinkel

Die Zunahme der mittleren jährlichen Verdunstung über der Landoberfläche kann auf den globalen Temperaturanstieg und die Zunahme der Niederschläge zurückgeführt werden. Goutam Konapala, Ashok K. Mishra, Yoshihide Wada & Michael E. Mann US-Forscherteam

Doch was bedeutet das? Den Forschern zufolge könne die zunehmende Verdunstung auch auf eine erhöhte Wassernachfrage in allen Regionen hinweisen. Nach Aussage des Klimaforschers und Meterologen Valerie Goldberg an der TU Dresden könne eine durch Trockenheit ausgelöste zunehmende Bewässerung in der Landwirtschaft in sogenannten semi-ariden Gebieten (aride = trocken, wüstenhaft) wie Spanien und Kalifornien die erhöhte Wassernachfrage bedingen. Mehr Bewässerung auf den Feldern führe zu höherer Verdunstung.

Kurzum: Es gibt laut der Studie zwar überall mehr Regen, doch die gleichzeitige steigende Verdunstung weist auf mehr Trockenheit hin? Wie passt das zusammen? Dürreperioden gab es in den vergangenen Jahren auch verstärkt in Europa. Bildrechte: dpa

Schwankungen der Niederschläge nehmen immer stärker zu

Den Forschern zufolge führen die erhöhten Niederschlagsmengen nicht unbedingt zu einem berechenbaren saisonalen Kalenderjahr, in dem Bauern optimale Bedingungen finden. Denn: Die Schwankungen der saisonalen Niederschläge werden laut der Studie weiter zunehmen. "Die bereits jetzt saisonal sehr variablen Gebiete werden noch variabler", schreiben die Forscher.

Schon jetzt schwanken die Niederschläge in vielen Regionen der Welt stark und sind weniger berechenbar geworden. Bauern – selbst in vielen Ländern des fruchtbaren Europas – bewegen sich zwischen Dürre und Hochwassergefahr und müssen sich mit bislang unbekannten Phänomen auseinandersetzen. Erst Dürre, dann Hochwasser: Hier die übervolle Neiße in Görlitz am 20. Juni 2020. Bildrechte: MDR/Kathrin König