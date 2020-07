Ein silbrig glänzender Kasten, 1,30 Meter hoch, 1,50 Meter lang, einen Meter breit, vier Räder. Die Maschine, die an ein Weltraumfahrzeug erinnert, heißt Rowesys. Das steht für Robotic Weeding System, übersetzt heißt das robotisches Unkrautbekämpfungssystem. Der Prototyp wurde von zehn Studierenden der Technischen Hochschule ETH Zürich in weniger als einem Jahr entwickelt. Rowesys verspricht eine Revolution der Landwirtschaft.

Stundenlanges Jäten und Hacken mit gekrümmten Rücken soll unnötig werden, genauso wie der Einsatz von umweltbelastenden Unkrautbekämpfungsmitteln, sagt Elektrotechnikstudent Timo Schönegg: "Hinten am Roboter befinden sich vier kleine Pflugscharen. Und die zieht der Roboter zwischen den Zuckerrübenreihen durch den Boden zirka zwei bis drei Zentimeter tief. Und diese Scharen trennen das Unkraut von der Wurzel und befördern das Unkraut an die Oberfläche, wo es dann vertrocknet."

Was der aus Überlingen am Bodensee stammende Student erklärt, klingt einfacher, als es ist. Auf Zuckerrübenfeldern, wo meist besonders viele Herbizide eingesetzt werden, soll der Roboter vollautomatisch unerwünschte Pflanzen umpflügen und natürlich die Zuckerrüben verschonen. Daher steckt er voll anspruchsvoller Computertechnik und hat mehrere Spezialkameras an Bord: