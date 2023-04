"Den höchsten genetischen Beitrag zur Langlebigkeit haben Variationen im APOE-Gen", sagt Professorin Almut Nebel vom Institut für Klinische Molekularbiologie (IKMB) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Das APOE-Gen spielt eine Rolle in unserem Fettstoffwechsel. Drei Versionen des Gens sind mit unserer Langlebigkeit verbunden. Eine Version steht im Verdacht, das Alzheimer-Risiko zu erhöhen und somit die Lebenserwartung zu verkürzen, eine Version ist neutral und die dritte erhöht unsere Chance auf ein langes Leben. Was die geografische Verteilung der Gen-Varianten angeht, fällt auf, dass das die Alzheimer-Variante beispielsweise verstärkt im Norden Europas vorkommt.