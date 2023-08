Wie beim Video-Streaming – wer die Qual der Wahl hat, ist nicht immer im Vorteil: Soziales Wissen zu vergessen kann mit einem evolutionären Vorteil einhergehen. Zu dieser Erkenntnis kommen Forschende am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in verschiedenen Simulationsmodellen.

So hätten Individuen, die sich alles merken können, zwar eine riesige Auswahl an Verhaltensweisen und Handlungsmöglichkeiten, entschieden sich aber häufig genau für das Falsche. Individuen, die weniger nützliche Verhaltensweisen vergaßen, trafen oft bessere Entscheidungen. Vergessen könne also von Vorteil sein, so die Forschenden, ebenso wie soziales Lernen durch die Beobachtung anderer bei der Lösungsfindung.