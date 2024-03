Das Märchen geht so: Sie würde nur Pommes essen und deswegen seien ihr die Kartoffeln der Landwirtinnen und Landwirte – und deren Sorgen – gar nicht mal so wichtig. Das, was die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang da angeblich im Lanz'schen Talk-Sessel zum Besten gegeben hat und Anfang des Jahres auf der Videoplattform Tiktok kursiert ist, war ein Fake. Und obendrein noch ein schlecht gemachter. Wahrscheinlich auch deshalb ohne weitere politische Einflüsse.

"Das ist eine gemeine Stichelei, würde ich sagen, die bei denjenigen, die Ricarda Lang nicht mögen, wahrscheinlich für Unterhaltung gesorgt hat", so das Urteil von Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Uni Leipzig. Mimik und Gestik passen nicht zum Gesagten, die Sprache wirkt unnatürlich: Sonderlich viel Mühe und Leidenschaft an der Fälschung stecken in diesem Video schon mal nicht.

Schlechte Fake-Videos wollen nicht glaubwürdig sein