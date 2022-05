Die Profis in Sachen Vogelzählung haben es am Muttertagswochenende vorgemacht beim Birdrace 2022 , das immer am zweiten Mai-Wochenende startet: Vögel zählen, von Mitternacht bis Mitternacht.

320 Vogelarten wurden insgesamt gesehen, eine weniger als noch im Vorjahr. Unter den ersten zwanzig Teams deutschlandweit sind zwei Landkreise aus Sachsen-Anhalt, die Teams des Salzlandkreises mit den klangvollen Namen: Kiebitz, Kitz & Co. e.V., Spaß am Vögeln, und Uhu Lindenberg. Sie zählten sich mit 170 Arten deutschlandweit auf Platz acht. Und die fünf Teams aus dem Kreis Stendal beobachteten 168 verschiedene Vogelarten. Wer alle Teams und ihre Ergebnisse sehen will, findet hier die kompletten Ergebnisse . (Und amüsiert sich garantiert bei den Namen der Teams, denn die zeigen viel Spaß an Vögeln, und weisen auf eine Art Subspezies unter den Vogelkundigen, die der Spaßvögel, hin.)

Die Stunde der Gartenvögel am kommenden Wochenende, zu der der Nabu Deutschland aufruft, ist, was das Zeitfenster angeht, anders ausgerichtet: Man braucht nur eine beliebige Stunde Zeit im Garten, Park oder Wald, und zählt welche Vögel man sieht und hört und wie viele von einer Art. Wer also morgens am Sonnabend von einer Amsel aus dem Bett gezwitschert wird, könnte nicht einfach das Fenster zuknallen, sondern die Gelegenheit für eine frühmorgendliche Zählung nutzen. Dem NABU zufolge sind nämlich die frühen Morgenstunden am ergiebigsten, wenn man besonders viele Vögel sehen oder hören will. Wichtig bei der Zählung im Frühsommer: Es ist Brutzeit. Wer auf Vogelpirsch geht und zum Beispiel Nester von Bodenbrütern findet, sollte darauf achten, die Vögel nicht zu stören. Gezählt werden kann das ganze Wochenende, die Ergebnisse können online, per App oder Post an den Nabu geschickt werden.