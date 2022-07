Kameras identifizieren Rauchwolken

Thomas Sobczyk von der Unteren Forstbehörde ist im Landkreis Bautzen für das Automatische Waldbrandfrüherkennungssystem (kurz AWFS) verantwortlich. Dieses basiert auf einem Netzwerk von Feuerwachtürmen – von denen die ersten bereits 1902 bei Weißwasser entwickelt wurden. Einige Standorte der historischen Infrastruktur werden noch heute genutzt.

Feuerwachturm mit Kameras im Wald, Landkreis Bautzen. Diese Türme helfen bei der Früherkennung von Waldbränden. Bildrechte: Thomas Sobczyk

Im Abstand von circa 10 Kilometern überblicken die Wachtürme die Wälder. Früher saßen hier Menschen, mittlerweile sind es Kameras, die sich langsam um die eigene Achse drehen und nach Rauchwolken Ausschau halten. Entdecken sie etwas Verdächtiges, hilft eine Raucherkennungssoftware dabei, anhand der Graustufenveränderung festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Brand handeln könnte. "Das eigentliche Feuer ist in diesem Stadium noch nicht zu erkennen, weil Waldbrände fast immer am Boden entstehen", betont Thomas Sobczyk. Anschließend sende das System einen Alarm an die Zentrale in Hoyerswerda – dort werten Menschen die Kamerabilder aus, denn Fehlalarme gäbe es durchaus.

Auswertung der Kamerabilder in der Zentrale in Hoyerswerda. Bildrechte: Thomas Sobczyk

Die erste halbe Stunde ist entscheidend

Anhand der Kreuzpeilung zweier Kameras, die dieselbe Rauchwolke aus verschiedenen Perspektiven beobachten, lässt sich recht genau feststellen, wo sich ein Brand befindet. Allerdings müsse man auch beachten, dass der Wind die Rauchwolke möglicherweise ein Stück weitergeweht habe, betont Thomas Sobczyk. Ab einer gewissen Größe entdecke man so natürlich alle Brände, aber entscheidend sei, wie früh ein Brand erkannt werde: "In der ersten halben Stunde entscheidet sich, ob das ein schwer kontrollierbarer Großbrand wird oder wir es eben schnell löschen können."

Diese Kameras beobachten den Wald - und versuchen, Rauchwolken zu erkennen. Bildrechte: Thomas Sobczyk

In den vergangenen zehn bis 15 Jahren beobachte er, dass zunehmend Wälder betroffen sind, die früher eigentlich nicht als gefährdet galten, sagt Thomas Sobczyk. Flächendeckend gibt es solche Kamera-Frühwarnsysteme noch nicht in den Wäldern Mitteldeutschlands. Aber: wie wichtig das Thema wird, zeigt auch die große Zahl an Startups und neuen Ideen zur Früherkennung von Waldbränden. Ein Studierendenteam der FAU Erlangen arbeitet beispielsweise an speziellen Drohnen, die Waldbrände beim Überfliegen erkennen können.

Rauchmelder: Gassensoren im Wald

Eine andere Idee kommt vom Startup Dryad: Kleine, blattförmige, solarbetriebene Sensoren, die in drei Meter Höhe an Bäumen angebracht werden. Die Sensoren messen die Konzentration von Wasserstoff, Kohlenmonoxid und anderen Gasen, aber auch Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck. So sollen Waldbrände schon während der Schwelbrandphase innerhalb der ersten 60 Minuten entdeckt werden, sagt Geschäftsführer Carsten Brinkschulte: "Quasi so früh, dass man den Brand fast noch mit einer Gießkanne löschen kann." Viele Kamerasensoren überwachen den Wald von oben – deswegen merken sie erst, wenn der Rauch bereits durch die Baumkronen dringt, dass es brennt. Bis das passiere, könne der Brand aber schon sehr viel größer sein, sagt Carsten Brinkschulte.

Solarbetriebener Rauchsensor der Firma Dryad. Er soll Brände frühzeitig "riechen". Bildrechte: Dryad

Der Waldbrandsensor von Dryad ist Teil eines größeren Systems: Über ein Mesh-Gateway (Mesh steht für Netzwerk) sendet er Informationen an ein Border-Gateway, dass sich, wie der Name Border/Grenze bereits sagt, am Waldrand befindet. Dieses wiederum sendet die Informationen von dort ins Netz. Dann könne beispielsweise per E-Mail eine Warnung verschickt werden, sagt Carsten Brinkschulte. Damit sein System funktioniert, müsste etwa alle hundert Meter ein Sensor im Wald positioniert werden. Vorerst empfiehlt er die Sensoren aber verstärkt für Gebiete, in denen sich Menschen im Wald aufhalten – dort brenne es nämlich am häufigsten. "In Brandenburg beispielsweise sind 86 Prozent der Waldbrände menschengemacht", betont Carsten Brinkschulte.

Die Firma Dryad will Waldbrände möglichst frühzeitig entdecken - laut eigenen Angaben schon etwas schneller als Kamerasysteme. Bildrechte: Dryad

An Waldbränden ist fast immer der Mensch schuld