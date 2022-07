Die Kirchgemeinden Bad Schandau und Sebnitz-Hohnstein unterstützen die Feuerwehren und bieten Menschen, die in Sorge sind, Gespräche und Seelsorge an. In Abstimmung mit den Kommunen vor Ort werben sie um Spenden zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren in der Region, wie das evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt Sachsens mitteilte. Auch in den Gottesdiensten wollen die Kirchgemeinden in Gebeten und Fürbitten an Betroffene und Helfer zu denken.

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sieht in der Brandkatastrophe in der Sächsischen Schweiz eine neue Dimension: "Wir stehen in Sachsen in einer ganz neuen Realität, was Waldbrände und Waldbrandgefahren anbelangt. Wir hatten in der Vergangenheit auch in der Region schon andere Katastrophen, ich erinnere nur an die Jahrhunderthochwasser, die wir erlebt haben. Und da muss man deutlich sagen: Das sind ganz klar die prognostizierten Klimawandelfolgen, in denen wir jetzt drinstecken."