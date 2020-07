1964, eine kalte Märznacht in New York. In einem bewohnten Hinterhof in Queens wird eine junge Frau 45 Minuten lang immer wieder angegriffen, bis sie starb. Die New York Times berichtete, dass mehr als 35 Menschen Zeugen des Mordes waren. Niemand rief die Polizei. Am Schluss, als das Opfer schon Tod war, gab es dann doch einen Anruf. Dieses Ereignis war Anlass für viele Forscher, genauer zu hinterfragen, was hinter diesem Verhalten steckt.