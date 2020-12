2015 vor der Insel: Ein Stück von Eisberg B-17A. Bildrechte: imago/robertharding

Aber nicht nur für sie: Auch Flora und Fauna unter Wasser und an der Küste sind durch den eisigen Koloss gefährdet, der, wenn ihn die Strömung an die Insel treibt, alles unter sich zerquetscht. Selbst wenn er in mehrere Teile zerbräche, sind die Folgen unklar. Der britische Forscher Andrew Fleming, der die Eisbergroute via Satellit seit Jahren verfolgt, sagt in der BBC: Wenn der Eisberg sich in tausende kleinere Eisberge aufsplittet, könnte das der Schiffsverkehr zu spüren bekommen." Die Bilder der Satelliten zeigen ihm zufolge deutliche Risse.