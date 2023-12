Ob Schlafstörung oder Neugier, Faszination für den Winterhimmel oder Aberglaube: Ein Blick in die Sterne heute Abend lohnt sich. Die Andromediden kommen, ein kleiner Meteoritenschauer. Dahinter steckt der Komet 3D/Biela, den es schon gar nicht mehr gibt, wie auch seine Bezeichnung verrät, das D steht für "disappeared", also "verschwunden".

Namensgeber für den Kometen ist Wilhelm Freiherr von Biela, der aus dem heutigen Thüringen, nämlich aus Roßla stammt. Hier kam er am 19. März 1782 zur Welt, Spross einer adligen Familie, die ursprünglich aus Böhmen stammte. Biela machte zunächst eine Militärausbildung, machte in Österreich Karriere und kämpfte unter anderem mit in der Völkerschlacht bei Leipzig, wo er verwundet wurde. Später widmete er sich der Astronomie, und beobachtete mehrfach einen Kometen, über den er einen Bericht schrieb.