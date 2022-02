Themis und Prometheus Wiederverwendbare Raketen und Triebwerke sollen Europäer ins All bringen

Die Europäische Weltraumorganisation ESA will künftig gern Menschen ins All bringen. Ein Raumtransporter ist längst in Arbeit. Mit Themis und Prometheus wird auch an wiederverwendbaren Raketen und Triebwerken geforscht. Mit ihrer Hilfe können erhebliche Kosten gespart werden. Ein wichtiges Argument für die Pläne einer größeren Eigenständigkeit Europas in der Raumfahrt.