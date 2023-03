Je nach Jahreszeit werde Wasser infolge des Klimawandels knapp. Und zwar sowohl dort, wo es heute noch im Überfluss vorhanden ist – wie in Zentralafrika, Ostasien und Teilen Südamerikas –, wie auch verschärft dort, wo es bereits heute knapp ist – wie im Nahen Osten und in der Sahelzone, heißt es im Weltwasserbericht der Unesco zur UN-Weltwasserkonferenz, die heute in New York beginnt.

Laut Bericht wird der weltweite Wasserverbrauch bis zum Jahr 2050 ähnlich wie in den vergangenen vierzig Jahren jährlich um voraussichtlich etwa ein Prozent steigen. In ärmeren Ländern bestehe vor allem ein Risiko wegen mangelhafter Wasserqualität, in Industrieländern sei der Verbrauch durch die Landwirtschaft problematisch. Durch die Klimakrise seien bestimmte Regionen zunehmend häufig extremen und langanhaltenden Dürren ausgesetzt, was gravierende Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt habe.