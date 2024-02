Der Januar 2024 ist der achte Monat in Folge mit einem Temperaturrekord. Bemerkenswert ist, dass er wärmer als alle Monate in der ersten Jahreshälfte 2023 ausfiel. Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des Copernicus-Klimawandelsdiensts (C3S): "Wir haben einen Zeitraum von zwölf Monaten erlebt mit 1,5 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter." Das heißt aber noch nicht, dass das Pariser 1,5-Grad-Ziel verfehlt ist, da dafür längerfristige Durchschnittswerte herangezogen werden. Burgess: "Eine rasche Verringerung der Treibhausgasemissionen ist die einzige Möglichkeit, den globalen Temperaturanstieg zu stoppen."

Von überdurchschnittlich warmen Temperaturen besonders betroffen waren der Osten Kanadas, der Nordwesten des afrikanischen Kontinents, der Nahe Osten und Zentralasien. In Sibirien und zentralen Teilen der Vereinigten Staaten lag die Temperatur unter dem Mittel, so auch in Europa, allerdings mit starken regionalen Unterschieden. Während die Temperaturen in den nordischen Ländern zu kalt ausfielen, war es im Süden deutlich zu warm.