„Meistens ist Ihre Meinung ja richtig. Meistens ist Ihre Weltsicht richtig. Sie kämen sonst nicht durchs Leben. Wenn wir uns das überlegen: Das menschliche Hirn leistet noch immer mehr als sämtliche Supercomputer der Welt zusammengenommen. Was für Orientierungsleistungen da rauskommen! Im Straßenverkehr, in der Familie, bei Bekannten, im Beruf, was Ihr Handwerkszeug angeht. Das muss alles meist stimmen. Sonst könnten Sie Ihre Leistung nicht erbringen. Und das heißt, Ihr Hirn, Ihre Ansicht, Ihre Sicht auf die Welt stimmt auch meistens.

Das Problem ist dabei nur, dass wir das zum Prinzip erheben und dass alles, was uns begegnet, mit unserer Meinung, die uns erfolgreich durchs Leben geführt hat, abgleichen. Und wir lieben unsere Meinung. Das führt dazu, dass wir möglichst nach solchen Dingen suchen, die in unser Meinungspuzzle passen. Diese Dinge bewerten wir über und die anderen fallen irgendwie hinten runter. Das ist der berühmt- berüchtigte Bestätigungsfehler.

"Bestätigungsfehler ist, wenn wir nur noch suchen, was uns unterstützt und alles, was uns auf andere Gedanken bringen könnte, möglichst wegschieben, übersehen, ignorieren. Und das ist dann natürlich eine extrem einseitige Form von Wirklichkeitswahrnehmung, die auch gefährlich wird. Wir übersehen dann zum Beispiel Gefährdungen. Wir übersehen Fehler in Gruppen oder Menschen. Und das ist natürlich was, das uns langfristig auf die Füße fällt."