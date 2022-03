Der Staub, der in den kommenden Tagen in der Luft liegt, reflektiert die Sonnenstrahlung zurück ins All. Das sorgt dafür, dass wir die Sonne selbst bei wolkenlosem Himmel nur als milchig-trübe Scheibe wahrnehmen. Die Staubpartikel selbst sorgen als Kondensationskeime dafür, dass sich Wolken bilden und die Aussichten noch mehr eintrüben. Lagert sich der Staub dagegen am Boden ab oder wird er von Niederschlägen aus der Luft gewaschen, werden wir ihn auch direkt sehen: als rotbraune, staubige Schicht auf Fahrradsätteln, Briefkästen und Autoscheiben.

Für Photovoltaikanlagen ist der Saharasand ein großes Problem. Solange er den Himmel verdunkelt, sinkt die Stromerzeugung um zehn bis 20 Prozent, zeigte bereits das Forschungsprojekt PerduS, am dem der Deutsche Wetterdienst, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Firma meteocontrol beteiligt waren. "Im langjährigen Mittel beobachten wir das über Deutschland im Frühjahr und im Sommer an vier Tagen pro Monat, in manchen Jahren an bis zu neun Tagen im Monat", so KIT-Meteorologe Dr. Bernhard Vogel. Und auch in den Folgetagen sinkt die Leistung dort, wo der Staub die Anlagen direkt verschmutzt. Für Energieerzeuger ist es daher sehr wichtig, diese Analyse- und Vorhersagedaten zu kennen, um bei Sharastaub-Ereignissen verlässliche Prognosen erstellen zu können. Das 2020 abgeschlossene Perdus-Projekt hat daher seine Daten kostenfrei zur Verfügung gestellt.