Wettessen mit Wissenschaft 83 Hot Dogs in 10 Minuten verschlingbar

Hauptinhalt

Zum Nationalfeiertag in den USA messen sich Wettesser in New York darin, wer die meisten Hot Dogs in zehn Minuten schafft. In deisem Jahr gab es einen neuen Weltrekord: 75 Hot Dogs in zehn Minuten. Forscher glauben, dass sich das noch steigern lässt, auf 83!